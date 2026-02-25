Chi è Giulia Peditto fidanzata di Dargen D' Amico insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni

I due, infatti, sono davvero molto riservati. Basta scorrere i rispettivi account social per rendersene conto: post e Storie sono dedicati al lavoro, con poche incursioni nel privato. Di Giulia Peditto, trentenne brianzola, e del cantante si è iniziato a parlare proprio in occasione di un Festival di Sanremo, quello del 2022, quando la coppia pubblicò una foto insieme. Allora D'Amico era in gara per la prima volta come Dove si balla (arrivò nono) e lei era al suo fianco per sostenerlo. Chissà se anche quest'anno verrà avvistata all'Ariston o se preferirà tifare da casa. Peditto è insegnante di yoga, una disciplina a cui si è appassionata da giovanissima e che l'ha portata anche a vivere per un periodo in India, a Rishikesh, per apprenderne tutti i segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

