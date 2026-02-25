Chi è Fulminacci di Sanremo 2026 vita privata e carriera | dal nome vero alla fidanzata attuale alle canzoni più famose

Fulminacci è uno degli interpreti in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. Il cantautore romano torna sul prestigioso palco dell’Ariston con il brano “Stupida sfortuna”, un pezzo indie-pop che coniuga ironia, autenticità e introspezione. Questo è il secondo Sanremo in gara per Fulminacci: la sua prima partecipazione risale al 2021 con Santa Marinella, mentre nel 2026 si presenta con un brano che riflette sulle incertezze e le piccole “sfortune” quotidiane, con un linguaggio semplice ma evocativo. Chi è Fulminacci, nome vero, biografia e origini Fulminacci è il nome d’arte di Filippo Uttinacci, nato a Roma il 12 settembre 1997. Cantautore e musicista, si è affermato come una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana grazie a un approccio che fonde cantautorato, pop e influenze indie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

