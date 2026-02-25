Chi è Francesca Lollobrigida | dal doppio oro olimpico con le polemiche per l’abbraccio al figlio a Sanremo 2026

Quando allo stadio di Rho Francesca Lollobrigida ha tagliato il traguardo dei 3000 metri, fermando il cronometro sul nuovo record e regalando all’Italia il primo oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026, in telecronaca si sentiva l’emozione vera. Non era solo una vittoria: era un momento che resterà nella memoria. Non era tra le favorite. Le avversarie più accreditate sembravano avere il podio in tasca, ma non avevano fatto i conti con lei. Francesca è spuntata fuori nel giorno del suo 35esimo compleanno e si è fatta il regalo più grande possibile. Subito dopo il traguardo, senza pensarci due volte, è corsa ad abbracciare suo figlio Tommaso, due anni appena. Un gesto istintivo, tenero, che ha commosso molti. E che, come spesso accade, ha attirato anche critiche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche:

Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l’oro olimpico, il telecronista crolla: “Non ce la faccio”

Francesca Lollobrigida, l’oro olimpico a Milano-Cortina festeggiato tra le braccia del figlio Tommaso

LOLLOBRIGIDA CORRE DAL FIGLIO DOPO L'ORO

Temi più discussi: Francesca Lollobrigida, due ori Olimpici a Milano Cortina 2026? Non finisce qui: obiettivo mass start · Pattinaggio di velocità; Lollobrigida con pattini a rotelle e paracadute: all'Eur la pista dei suoi allenamenti pre-Olimpiadi; Il marito di Francesca Lollobrigida: La foto con Tommaso? Non lo vedeva da un mese. Dico agli haters: giù le mani da nostro figlio; Francesca Lollobrigida, la campionessa sul ghiaccio che vive al mare: ecco dove.

Francesca Lollobrigida chi è? Biografia, età, altezza, carriera, Medaglie, figli e marito, Instagram e vita privataFrancesca Lollobrigida: oro olimpico 2026, record e carriera della campionessa italiana Francesca Lollobrigida (Frascati, 7 febbraio 1991) è una pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana, due volt ... spettegolando.it

Milano Cortina 2026: chi è Francesca Lollobrigida, pronipote di Gina e figlia d’arteNata nella stessa famiglia della stella del cinema degli anni ’50 e ’60, suo padre Maurizio ha conquistato il record nei 50 chilometri di pattinaggio ... rainews.it

San Remo: Un Palco per le Stelle Olimpiche! Sul prestigioso palco del Teatro Ariston saliranno tre icone delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi! x.com

Ieri abbiamo avuto il piacere di accogliere Francesca Lollobrigida, atleta #olimpica medaglia d’oro e pluricampionessa mondiale ed europea nel #pattinaggio di velocità, presso il nostro centro Cerba HealthCare di Ladispoli a Roma, per i suoi esami di routine - facebook.com facebook