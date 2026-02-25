Chi è Fabio Paratici il fidanzato di Pilar Fogliati co-conduttrice Sanremo 2026

. Pilar Fogliati è una bravissima e talentuosissima attrice, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 nella seconda serata di oggi, 25 febbraio. Ma chi è il suo fidanzato? Secondo diversi rumors l’attrice sarebbe legata da qualche mese a Fabio Paratici, uno degli uomini più conosciuti del calcio italiano. Di chi si tratta? Già dirigente della Juventus, Paratici è attualmente il direttore sportivo della Fiorentina. Le foto che ritraggono i due insieme erano già circolate nei mesi scorsi e recentemente il settimanale Chi ha pubblicato nuovi scatti. Proprio al magazine, in un’intervista rilasciata nelle scorse settimane, Pilar Fogliati aveva annunciato di avere ritrovato l’amore: “Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

