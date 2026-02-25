Chi è Eric Slover il pilota eroe che ha ricevuto la Medaglia d' Onore per il coraggio anti Maduro

Il luogotenente Eric Slover, pilota di elicotteri dell’unità d’élite che ha preso parte al raid su Caracas, è stato insignito della Medal of Honor per il coraggio dimostrato durante l'audace incursione condotta nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Come pilota di uno dei Chinook che hanno preso parte all’operazione Absolute Resolve, Slover ha condotto gli incursori della Delta Force nella capitale del Venezuela, esponendosi al fuoco delle difese venezuelane, che sono riuscite a colpire il suo elicottero nella fase di inserzione. Pur avendo riportato gravi ferite, il pilota del 160th Reggimento per le operazioni speciali, noto anche con il solo acronimo SOAR, è stato in grado di riportare alla base il possente elicottero bimotore, garantendo il successo della missione. "Slover ha pianificato la missione ed è stato il capo volo nella cabina di pilotaggio del primo elicottero", ha spiegato durante la cerimonia di assegnazione il presidente americano Donald Trump, proseguendo: “Eric ha pilotato il Chinook con il favore della notte ed è atterrato rapidamente sul complesso fortificato dove si trovava Maduro”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Istrana: Onore a Davide Franceschetti, eroe dell’Aeronautica scomparso 25 anni fa in un atto di coraggio.Istrana piange ancora il Colonnello Davide Franceschetti, morto 25 anni fa in un gesto di grande coraggio.

Firenze, il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della RepubblicaIl Premio Zeffirelli di Firenze ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento ufficiale che conferma il suo valore nel settore culturale e artistico.

Da Don a Eric, chi conta nel clan di Trump. Gli uomini con la barba e le «nuore d’assalto»Indietro i glabri, avanti i barbuti: sul palco dei repubblicani e nel clan Trump in versione grande rivincita, le facce con la pelle liscia (eccezion fatta per quella bronzea del capo, si capisce) ... corriere.it