Chi è Eddie Brock al Festival di Sanremo dall' Aurelio

Il cantante è tra i big in gara alla 76esima edizione del Festival con il brano Avvoltoi. Dove è nato e cresciuto e il perché di questo nome d'arte È uno dei nuovi nomi della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ma anche uno di quelli di cui si parla di più nelle ultime settimane. Artista rivelazione, giovanissimo rapper romano, lui è Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, nome che arriva dall'universo Marvel. Classe 1997, è nato e vive a Roma ed è il primo di tre figli. È cresciuto al quartiere Aurelio, ha frequentato il liceo classico ed è tifoso della Roma. Eddie Brock è stato il primo nella sua famiglia ad avvicinarsi alla musica. Prima le poesie e le prime canzoni scritte tra i banchi di scuola, poi il rap da adolescente, con le battle di freestyle e le esibizioni in alcuni locali romani, alternando gli studi e la sua passione musicale a lavori temporanei, come l'operatore di call center o il rider. 🔗 Leggi su Romatoday.it

