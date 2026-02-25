Chi è Angelica Bove e dove l’abbiamo già vista

Angelica Bove è, insieme a Nicolò Filippucci, la vincitrice di Sarà Sanremo. Ovvero la finale di Sanremo Giovani. Si è quindi conquistata il diritto di concorrere con altri artisti - Filippucci, Mazzariello e il trio composto da El Ma, Soniko e Blind - per il titolo delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti La canzone di Angelica Bove. La cantautrice romana aveva già tentato l’accesso all’Ariston l’anno scorso con quella perla rara che è il brano ‘La nostra malinconia’. Quest’anno il tentativo è andato a buon fine invece con ‘Mattone’. “Stavolta non volevo partecipare, è stato il mio staff a convincermi una volta sentita ‘Mattone’. Abbiamo fatto tutto in fretta e alla fine l’abbiamo inviata per le selezioni letteralmente pochi minuti prima della scadenza” ha raccontato Angelica Bove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

