Che Virtus il Barcellona è colpito e affondato

Bologna, 25 febbraio 2026 – Non conta? Forse. Ma vincere aiuta a vincere. E la Virtus lo fa nel migliore dei modi, con cuore e carattere. Cancellando, d’orgoglio e di carattere, la brutta parentesi di Coppa Italia e ribaltandosi se non al destino quantomeno al pronostico. E vincendo una partita che mantiene comunque aperta una piccola chance di play-in. E prima? Ci si commuove, prima della palla a due. Il video sul guerriero Toko – per lui anche uno striscione in curva – l’abbraccio con Zanetti, i premi, i riconoscimenti a Clyburn. Anche la panchina del Barcellona è in piedi ad applaudire. Da una parte l’eroe dello scudetto, dall’altro i reduci della Coppa Italia (per onor del vero un trofeo che nemmeno Shengelia ha mai alzato al cielo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

