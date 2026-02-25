Che Virtus il Barcellona è colpito e affondato

Da ilrestodelcarlino.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 25 febbraio 2026 – Non conta? Forse. Ma vincere aiuta a vincere. E la Virtus lo fa nel migliore dei modi, con cuore e carattere. Cancellando, d’orgoglio e di carattere, la brutta parentesi di Coppa Italia e ribaltandosi se non al destino quantomeno al pronostico. E vincendo una partita che mantiene comunque aperta una piccola chance di play-in. E prima? Ci si commuove, prima della palla a due. Il video sul guerriero Toko – per lui anche uno striscione in curva – l’abbraccio con Zanetti, i premi, i riconoscimenti a Clyburn. Anche la panchina del Barcellona è in piedi ad applaudire. Da una parte l’eroe dello scudetto, dall’altro i reduci della Coppa Italia (per onor del vero un trofeo che nemmeno Shengelia ha mai alzato al cielo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

che virtus il barcellona 232 colpito e affondato
© Ilrestodelcarlino.it - Che Virtus, il Barcellona è colpito e affondato

Basket, la Virtus Bologna reagisce e batte il Barcellona in EurolegaLa Virtus Bologna si riscatta e dopo le tre sconfitte consecutive torna alla vittoria nella 29esima giornata dell’Eurolega 2025-2026.

La Virtus vince contro il Barcellona grazie a una giocata decisiva di Edwardsla virtus bologna ritrova slancio dopo la battuta d’arresto in coppa italia, imponendosi sul barcellona con un 85-80 che mette in luce carattere,...

Temi più discussi: L’amara coppa della Virtus, che ora aspetta il Barcellona e si aggrappa a Edwards; PUNTO VIRTUS/ A Bologna arriva il Barcellona: obiettivo identità da ritrovare - di Eugenio Petrillo; Virtus, sfida al passato contro Barcellona; La Virtus domani col Barca : orgoglio e speranza.

che virtus il barcellonaBasket, la Virtus torna a vincere in Eurolega: Barcellona battuto 85-80Prima del match, accoglienza trionfale dei tifosi bolognesi ai due ex bianconeri Shengelia e Clyburn, premiati dal patron Zanetti ... rainews.it

che virtus il barcellonaVirtus, super notte in Euroleague: Edwards e Smailagic schiantano il BarcellonaI bianconeri ribaltano i blaugrana di Punter (27) con una rimonta di carattere: Edwards 22 punti, Smailagic 19 ... bolognatoday.it