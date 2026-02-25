Che fine hanno fatto? | il 10 marzo inizia il corso Lusc sugli esiti della Resistenza

Cosa rimane della “grande illusione” a pochi mesi dall’ingresso trionfale dei partigiani armati nelle città italiane? Come si è passati dal sogno di un’Italia radicalmente rinnovata alla constatazione che i rapporti sociali e le dinamiche politiche erano impregnati di vischiosità e conservazione? Queste le domande a cui cercherà di rispondere il corso “Che fine hanno fatto?” Esiti politici, sociali e antropologici della guerra partigiana, a cura di Santo Peli, in collaborazione con la Sezione “Laura e Lina Polizzi” dell’Anpi di Parma, che si svolgerà dal prossimo 10 marzo al 31 marzo. In quattro lezioni il martedì pomeriggio, dalle 18.30 alle 20, presso la Casa delle donne di via Melloni 1, il corso analizzerà quanto sia indubitabile e quanto riduttivo addossare al solo contesto internazionale la rapida trasformazione del “vento del Nord” in una progressiva e scottante disillusione. Per chi non fosse a Parma le lezioni si possono seguire anche a distanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

