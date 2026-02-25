‘Che fastidio!’ | di cosa parla e chi ha scritto la canzone di Ditonellapiaga

Milano, 20 febbraio 2026 - Ditonellapiaga, all’anagrafe Margherita Carducci, sale sul palco del Teatro Ariston per la prima volta in gara fra i Big in solitaria. Dopo l’esperienza in duo con Rettore e il brano ‘Chimica’, infatti la cantautrice romana a Sanremo 2026 “corre da sola’ proponendo il brano ‘Che fastidio!’. Seconda serata di Sanremo: il programma. Chi sono i co-conduttori e i 15 cantanti sul palco Chi ha scritto ‘Che fastidio!’. La canzone sanremese porta le firme di Ditonellapiaga e Davide Castroni, con Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni. E’ fra le più attese della vigilia, viste le ottime recensioni che ha ottenuto. Questa canzone si candida, infatti, a diventare una delle hit di questa edizione del Festival di Sanremo visto il ritmo incalzante e il ritornello che rimane appiccicato nella mente di chi lo ascolta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

