Champions League stasera Juventus-Galatasaray | orario dove vederla e probabili formazioni

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata stasera, mercoledì 25 febbraio, a un’autentica impresa nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Il pesante 5-2 incassato a Istanbul nella gara d’andata lascia poco spazio alle interpretazioni: per continuare il cammino europeo, i bianconeri dovranno vincere con almeno quattro reti di scarto. Il momento non è dei più semplici per la formazione torinese. Dopo il passo falso contro il Como e la netta sconfitta in Turchia, la squadra guidata dal tecnico toscano cerca risposte sul piano del gioco e del carattere. Spalletti è chiamato a sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma soprattutto a trasmettere energia, determinazione e lucidità: servirà una prestazione di grande intensità e precisione per ribaltare il -3 maturato all’andata e riaprire la corsa alla qualificazione. “Le nostre chances sono sicuramente poche ma ce le vogliamo giocare fino in fondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Galatasaray-Juventus oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Galatasaray ha annunciato oggi che la Juventus di Luciano Spalletti scende in campo in Champions League, dopo la sconfitta contro l’Inter e le discussioni sui risultati recenti.

Champions League, Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvLa Juventus affronta il Galatasaray a Istanbul questa sera alle 18:45, perché deve cercare di qualificarsi alla fase successiva della Champions League.

Galatasaray-Juventus, le ultime novità sulle probabili formazioni | Champions League

Temi più discussi: Champions, playoff: Galatasaray-Juve 5-2. Dortmund-Atalanta 2-0. VIDEO; Juventus-Galatasaray, play-off Champions League in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l’altro big-match; Champions, lasciamo a casa i nostri veleni: Inter, Juve e Atalanta, obiettivo ottavi; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni.

Probabili formazioni Juventus Galatasaray/ Quote: Cambiaso e Cabal out (Champions League, 25 febbraio 2026)Probabili formazioni Juventus Galatasaray, oggi 25 febbraio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. ilsussidiario.net

Dove vedere Juventus-Galatasaray (anche gratis) in streaming, il ritorno del playoff di Champions LeagueStasera serve una grande impresa, serve la miglior versione della Juventus. gqitalia.it

FK Bodø/Glimt questa stagione in Champions League: Pareggio 2-2 contro il Tottenham. Pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund. Vittoria 3-1 contro il Manchester City. 1-2 vittoria contro l’Atlético Madrid. Vittoria 3-1 contro l’Inter. 1-2 vittoria contr - facebook.com facebook

ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE Real Madrid, #Mbappé non convocato per il ritorno con il Benfica: il francese non ha recuperato dal problema al ginocchio sinistro #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com