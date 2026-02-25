Champions League l’Inter è già eliminata | agli ottavi va il Bodo Glimt

L’Inter già è fuori dalla Champions League. I nerazzurri perdono nella gara di ritorno del playoff per 2-1 in casa contro il Bodo Glimt, che già si era imposto 3-1 nell’andata in Norvegia, e salutano la competizione. I norvegesi passano a San Siro grazie alle reti nella ripresa dell’ex milanista Hauge, dopo un erroraccio di Akanji, e di Evjen. Inutile la rete di Bastoni a un quarto d’ora dalla fine. Il Bodo si qualifica a sorpresa per gli ottavi di finale dove affronterà una tra Manchester City e Sporting Lisbona. Per l’Inter, finalista lo scorso anno, una delusione dura da digerire. La squadra di Chivu però può ora concentrarsi su campionato, quasi vinto con 10 punti sul Milan, e Coppa Italia. Stasera in Champions tocca a Juventus e Atalanta cercare la rimonta casalinga contro Galatasaray e Borussia Dortmund. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

