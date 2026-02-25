Champions League Inter l’impatto economico del ko e le mosse per il futuro
Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampo Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League. Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match... 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche:
Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro dopo il ko in Champions League
La Champions diventa vitale per il futuro economico del club
Temi più discussi: Niente rimonta, l'Inter perde anche a San Siro e saluta la Champions; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1; L’Inter ha perso 3-1 contro il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff di Champions League; Gli highlights di Inter-Bodø/Glimt 1-2.
Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla ChampionsL’Inter chiamata alla rimonta perde anche la gara di ritorno a San Siro ed esce dalla Champions senza raggiungere nemmeno gli ottavi. Nel primo tempo la squadra di Chivu crea diverse occasioni con Fra ... sport.sky.it
Inter-Bodo Glimt 1-2: video, gol e highlights del match di ChampionsL'Inter perde 1-2 anche il ritorno di Champions League a San Siro contro il Bodo Glimt, uscendo così dalla competizione senza arrivare agli ottavi. I norvegesi battono i nerazzurri con i gol di Hauge ... milanotoday.it
Inter, Champions League senza mezze misure Guardando alle ultime 6 stagioni di Champions, il percorso dei nerazzurri è sorprendentemente estremo: nessuna via di mezzo. Nel 2020/21, ultima di Conte, eliminazione clamorosa già nel girone con Re - facebook.com facebook
. @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di PSG-Monaco x.com