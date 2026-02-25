Champions League i risultati dei playoff di martedì

Milano, 24 febbraio 2026 – La vittoria di una squadra durante la partita di martedì ha determinato la qualificazione agli ottavi di Champions League. La squadra ha superato il turno grazie a un gol decisivo nel secondo tempo, che ha ribaltato il risultato dell’andata. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi che hanno supportato intensamente i propri beniamini. Ora si attende il sorteggio per conoscere gli accoppiamenti successivi.

© Sport.quotidiano.net - Champions League, i risultati dei playoff di martedì

Milano 24 febbraio 2026 - La prima serata di verdetti playoff in Champions League va in archivio, con le quattro gare di ritorno dei playoff che hanno completato il quadro delle qualificate agli ottavi. Solo una sorpresa, quella di San Siro, ma per il resto si confermano i pronostici nelle altre sfide. Il miracolo nordico a San Siro. La copertina non può che essere per il Bodo Glimt, capace di espugnare San Siro battendo l’Inter 2-1 e completando l’opera iniziata all’andata. Dopo il 3-1 in Norvegia, il successo milanese vale un clamoroso 5-2 complessivo e l’approdo agli ottavi. I nerazzurri hanno spinto a lungo, collezionando occasioni e angoli, ma si sono scoperti nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Risultati Champions League LIVE: si parte col ritorno dei playoff, in campo Atletico Madrid Club BruggeL’Atletico Madrid ha affrontato il Club Brugge nel ritorno dei playoff di Champions League, a causa di una qualificazione ancora da definire. Champions League: tutti i risultati di martedì 9Nell'ultima giornata di Champions League, martedì 9 dicembre 2025, si sono disputate partite decisive. Monaco-PSG 2-3: gol e highlights | Champions League Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Champions League – Risultati delle gare d’andata del play off; Champions League: risultati e marcatori delle gare di andata dei playoff; Stato di forma delle squadre di Champions League: risultati, classifica, calendario. Risultati Champions League/ L’Inter è fuori! Diretta gol live score (oggi 24 febbraio 2026)Risultati Champions League: l'Inter è la prima squadra italiana chiamata a ribaltare la sconfitta di una settimana fa, si gioca il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net Champions League: a San Siro l’Inter perde 2-1 contro il Bodo Glimt e saluta la competizione. I risultati finaliSi concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League in programma stasera. Arriva una brutta sconfitta casalinga per l’Inter, che a San Siro perde 2-1 contro il Bodo/Glimt e ... ilovepalermocalcio.com Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni dei playoff di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com