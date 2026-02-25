Champions impresa Atalanta agli ottavi Ribaltone sul Borussia a Bergamo | la svolta su rigore al 98?

L’Atalanta batte il Borussia Dortmund 4-1 nel ritorno dei play off e si qualifica agli ottavi di Champions League. Al’andata i tedeschi avevano vinto 2-0. Il quarto gol, quello della qualificazione, lo ha segnato Samardzic su rigore al 98'. Operato al cuore dopo le Olimpiadi, ecco perché l’azzurro Giacomel si era ritirato mentre era in testa: «Sono distrutto» Champions, Inter fuori con il Bodo. Tracollo a San Siro, lo sconforto dei tifosi che vanno via in anticipo . 🔗 Leggi su Open.online

