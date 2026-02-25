Definiti i quarti di Champions League dopo il ritorno del turno di playoff. Grandiosa rimonta di Scandicci, che ribalta Novara al golden set e approda ai quarti dove troverà il Fenerbahce, mentre Milano non ha problemi con l’Olympiakos e affronterà il Vakifbank di Guidetti. Una grande Savino Del Bene supera il playoff di Champions League, eliminando l’Igor Gorgonzola Novara che pure partiva da una situazione di vantaggio avendo vinto la gara di andata per 3-1. Com’è scontato Novara si affida subito a Tolok e alla sua potenza in attacco. Ci mette un po’ Scandicci a prenderle le misure, ma Weitzel prima e Nwakalor poi (addirittura tre volte) riescono a fermarla a muro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions donne, rimonta super di Scandicci contro Novara e pass per i quarti. Ok Milano

