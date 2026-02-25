Champions 2025 26 Juventus - Galatasaray diretta Prime Video Knockout Playoff Ritorno

La partita tra Juventus e Galatasaray si è giocata mercoledì 25 febbraio e ha deciso il passaggio del turno in Champions 202526. La causa è stata la vittoria della Juventus, che ha ottenuto un risultato decisivo al ritorno dei playoff. La sfida è stata trasmessa in diretta su Prime Video alle 21, con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. La Juventus ha dominato l’incontro fin dai primi minuti, lasciando pochi spazi agli avversari.

© Digital-news.it - Champions 2025/26 Juventus - Galatasaray (diretta Prime Video) Knockout Playoff Ritorno

Mercoledì 25 febbraio Juventus-Galatasaray su Prime Videodiretta dalle 21 con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Highlights e analisi post-gara Appuntamento mercoledì 25 febbraio con il playoff di ritorno fra Juventus e Galatasaray provalo gratuitamente per 30 giorni *.. Dopo il 5-2 dell’andata al Rams Park, la squadra di Spalletti si prepara a sfidare i turchi del Galatasaray in un ritorno da dentro o fuori. Servirà una. su Digital-News.it Mercoledì 25 febbraio Juventus-Galatasaray su Prime Video diretta dalle 21 con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Highlights e analisi post-gara. 🔗 Leggi su Digital-news.it Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Ritorno, Palinsesto TelecronistiSky trasmette in diretta esclusiva le partite di ritorno dei playoff di Champions 202526, a causa dell’accordo con UEFA. Champions Knockout Playoff Andata Bodo Glimt - Inter in diretta Prime VideoBodoGlimt e Inter si sfidano questa sera per l’andata dei playoff di Champions League, trasmessa in esclusiva su Prime Video. Temi più discussi: Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Pronostico Galatasaray-Juventus | Champions League 2025/26; Juventus-Galatasaray, probabili: Yildiz dal 1', McKennie terzino, Perin in porta?. LIVE Juventus-Galatasaray, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta rabbiosaArticolo: F1, Loic Serra: Fa piacere vedere l’effetto che fanno le nostre creazioni. Ora dobbiamo migliorare la SF-26 Articolo: Toprak Razgatlioglu e uno sbarco in MotoGP più complicato del previsto ... oasport.it Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Ritorno, Palinsesto TelecronistiMartedi 24 e Mercoledi 25 Febbraio 2026UEFA CHAMPIONS LEAGUEKNOCKOUT PLAYOFF RITORNOSU SKY E IN STREAMING SU NOW7 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN ... digital-news.it Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Knockout Playoff Ritorno, Palinsesto Telecronisti x.com Champions Knockout Playoff Andata Bodo Glimt - Inter in diretta Prime Video Bodø/Glimt-Inter apre i playoff di Champions su Prime Video in diretta esclusiva con calcio d’inizio alle 21, telecronaca Piccinini / Ambrosini e studio live da Bodø Tutto pronto per il pl - facebook.com facebook