Cgil e gli odiatori social | Sì critiche no calunnie Il sindacato denuncia

Un conto è la critica, il dissenso. Un altro sono le offese e le allusioni diffamanti. "Sul piano politico la Cgil risponde a tutti, ma se le affermazioni vanno oltre e diventano allusioni e calunnie, la questione passa all'avvocato" sottolinea Lucia Rossi, segretaria cittadina della Filmcams. E all'avvocato sono stati consegnati gli screenshot con una serie di commenti al post di un consigliere comunale di maggioranza in relazione alla "gestione" della questione Superconti, "sulla quale, prima di tutto, non siamo stati zitti come ci viene contestato. Lo sciopero del 18 dicembre è stato promosso da noi e grazie a quello sciopero è ripresa una concertazione interrotta che porterà, anche domani, a un nuovo incontro.

