Cercasi talenti Stem | l’industria farmaceutica cresce in Italia

“Abbiamo bisogno di laureati Stem come l’aria”. A sottolinearlo è il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, che nel corso di un incontro con la stampa di settore sottolinea numeri e bisogni delle imprese farmaceutiche sul fronte dei posti di lavoro. “Siamo arrivati a quota 72.200, con un +1,5-2% rispetto al 2024”, precisa il numero uno dell’associazione che riunisce le aziende presenti sul territorio nazionali. Una crescita ancor più rilevante se si analizza il periodo 2019-2025: in questo caso il totale degli addetti della farmaceutica segna un +10%. A crescere sono soprattutto le donne (+15%) che ormai sono il 45% degli occupati in farmaceutica (contro 28,6% della media manifatturiera) e i giovani under 35 (+25%). Insomma, nonostante la sfida nel trovare talenti formati ad hoc non sia semplicissima, il ricambio generazionale sembra a buon punto nella farmaceutica, che già nel 2019 ha attivato una collaborazione con la rete nazionale degli Its (Istituti tecnici) in nuove tecnologie della vita per portare le competenze dai banchi di scuola alle imprese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

