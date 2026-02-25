La regione Emilia-Romagna ha firmato un nuovo accordo con Confindustria Ceramica, Acimac e i sindacati per proteggere i lavoratori dalla silice cristallina, sostanza tossica presente nei processi di produzione. La causa è il rischio di esposizione a questa polvere, che può causare gravi problemi respiratori. L’intesa prevede controlli più stringenti e misure di sicurezza adeguate in fabbrica. Le aziende devono ora adottare nuove pratiche per tutelare la salute dei dipendenti.

Rinnovato il protocollo di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, Confindustria Ceramica, Acimac e sindacati per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti alla silice cristallina, una polvere prodotta dalla lavorazione della ceramica. "Esiste una prassi ormai consolidata di condivisione per il comparto delle piastrelle, grazie ad accordi con le associazioni di categoria, le Aziende sanitarie locali e le organizzazioni sindacali, che ci ha consentito di ottenere risultati importanti. Le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro del comparto ceramica sono migliorate e si è registrato un costante calo di malattie professionali ", sottolineano gli assessori alla salute e al lavoro, Massimo Fabi e Giovanni Paglia (foto), che hanno sottoscritto il protocollo assieme a tutte le categorie interessate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rischio amianto in Calabria: indagini su esposizioni non registrate e monitoraggio del Sin di CrotoneA Crotone, le autorità hanno avviato un’indagine sull’amianto presente nel Sito di interesse nazionale.

Archiviazione dati rivoluzionata: QR code microscopico da 2TB su ceramica, record mondiale di stabilità e longevità.Un team di ricercatori della TU Wien ha creato un QR code di dimensioni microscopiche che può contenere 2 terabyte di dati sulla ceramica, stabilendo un nuovo record mondiale.

Argomenti discussi: Ceramica, accordo su esposizioni pericolose; Rinnovato il protocollo di intesa per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori dell’industria ceramica esposti alla silice cristallina.

Ceramica, in esposizione le opere vincitriciGUALDO TADINO Si chiama Francescanesimo e Pace, la mostra che viene inaugurata oggi alle 11, nella galleria della Casa Cajani. Si tratta di un’esposizione che attinge al prezioso patrimonio della ... lanazione.it

Ceramica Dolomite, al via la fase di rilancio: le fuoriuscite solo su base volontaria. Soddisfatta la Regione: Accordo in linea con il piano industrialeBORGO VALBELLUNA. L’accordo che abbiamo contribuito a definire in sede regionale con la nostra mediazione e il nostro supporto tecnico è in linea con il Piano industriale approvato dai soci di Cerami ... ildolomiti.it

Lavoro: raggiunto accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi nei settori accorpati di chimica, concia, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro polimerica.it/articolo.aspi… x.com

Doppio oro nello slittino, la "Eugenio Monti" è la pista dei sogni azzurri; Hydro, incontro al Mimit: "Priorità alla reindustrializzazione"; Ceramica dolomite, ok all'accordo per il rilancio. La nostra Prima pagina di oggi. www.newsinquota.it #newsinquota - facebook.com facebook