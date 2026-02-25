Centrodestra lavoriamo per l’unità

Il centrodestra si impegna a unire le forze dopo le tensioni recenti, causate da divergenze interne che hanno indebolito il fronte. Un rappresentante locale ha invitato tutti a mettere da parte le differenze e concentrarsi su obiettivi comuni prima delle prossime elezioni. La proposta include incontri frequenti e un dialogo aperto tra i vari partiti. Ora, l’obiettivo è ricostruire un fronte compatto per affrontare le sfide future.

"Condivido l'appello di Area Portuense. Bisogna mettere da parte le divisioni per guardare al futuro. Sono disposto a fare un passo indietro". Lo dice il consigliere di Fd'I Roberto Badolato, parlando della situazione politica del centrodestra locale, dopo il confronto della cittadinanza con il senatore Alberto Balboni. Durante l'incontro di Fratelli d'Italia del 13 febbraio, il senatore Balboni si era appellato al centrodestra cittadino, ritenendo necessaria un'unione in vista delle prossime elezioni comunali. Attualmente il centrodestra portuense è frammentato a causa di discordie passate, che hanno inciso sulle ultime elezioni amministrative, vinte dal Partito Democratico.