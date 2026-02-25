Centro storico sos abusivi | Carteria locali commerciali utilizzati come abitazioni

"In via Carteria, in particolare ai civici 14, 15 e 17, risulta da mesi la presenza di persone che vivono stabilmente all'interno di locali formalmente destinati a esercizi commerciali. Una situazione inaccettabile, segnalata più volte dai residenti, sulla quale chiediamo un intervento urgente di verifica e di sgombero". A segnalare questa situazione di degrado in pieno centro storico è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale. "Si tratta – prosegue Negrini – di extracomunitari che formalmente risultano svolgere attività commerciali, mentre in realtà utilizzano i locali, in particolare i soppalchi, come vere e proprie abitazioni.