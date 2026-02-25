Cento bambini in scena per raccontare bonifiche e scariolanti | H2O di Beppe Aurilia
Questo venerdì, 27 febbraio, sarà il Teatro Rasi a ospitare il nuovo lavoro del regista Beppe Aurilia, che porta in scena il progetto “H2O”, uno spettacolo corale dedicato alla storia e al valore dell’acqua, interpretato da cento bambini della scuola elementare Valgimigli di Mezzano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Beppe Frattaroli: un 2026 tra musica, pensiero e scenaPESCARA – Il 2026 si apre con nuovi appuntamenti per Beppe Frattaroli, musicista abruzzese formatosi nella scuola romana.
Discussioni sull' argomento Cento bambini in scena per raccontare bonifiche e scariolanti: H2O di Beppe Aurilia; H2O, cento bambini in scena al Teatro Rasi: la storia dell’acqua raccontata dalla scuola Valgimigli di Mezzano; Alcamo, in scena il musical L’amore salverà il mondo su Padre Pino Puglisi; Spettacolo teatrale sui diritti dei bambini messo in scena dagli allievi della Primaria di Salsasio.
Appuntamento confermato il 13 Febbraio Venerdì latino alla Casa Del Giovane / Castel Goffredo MN Roby con la sua paella di Carne a 20,00€ Deejay:DJ Silva do Brasil Animazione: @mandy de Cuba Promozione: 6x Birre 25,00€ Special guests:Beppe #s - facebook.com facebook