Centanario di San Francesco visita alla Porziuncola con Gran Tour

Sabato 28 febbraio alle 15.30 si inizia con "800 Francesco: La Porziuncola", visita guidata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli che conduce nel cuore delle origini francescane, tra architettura monumentale e spazi di profonda intimità spirituale. Si potranno ammirare la Porziuncola, luogo fondativo dell’Ordine, la Cappella del Transito, dove San Francesco concluse la sua vita terrena, e gli ambienti legati alla prima comunità francescana. Un percorso che intreccia storia dell’arte, memoria e spiritualità, per leggere questi luoghi come testimonianze vive di un’eredità culturale universale. Domenica primo marzo alle 16 si va al Museo paleontologico Luigi Boldrini di Pietrafitta, il “Jurassic Park” dell’Umbria, uno dei luoghi più significativi a livello regionale, sia per l’abbondanza dei fossili rinvenuti, sia per il loro valore scientifico, riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

