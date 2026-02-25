Celik derby di mercato | titolare con la Roma ma promesso alla Juve

Nella mattinata di oggi, l’avvicinamento al big match tra Roma e Juventus è scosso dal paradosso tattico e contrattuale che avvolge Zeki Celik, divenuto elemento imprescindibile nello scacchiere capitolino ma ormai prossimo all’addio a parametro zero. A poche ore dalla sfida che mette in palio le ambizioni europee del club, il laterale turco si ritrova al centro di un complesso intreccio di mercato che vede proprio la compagine bianconera in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione. Nonostante la titolarità indiscussa guadagnata sotto la gestione di Claudio Ranieri e consolidata da Gian Piero Gasperini, la distanza tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del calciatore appare incolmabile, con il contratto in scadenza che non accenna a essere rinnovato. Dalle retrovie al centro del progetto. La parabola di Celik nella Capitale rappresenta una delle metamorfosi più singolari del recente passato giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

