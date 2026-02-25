Celebrity Books – Massimo Ceccherini | Elena mi ha salvato

di Ottavia Borghini Baldovinetti L’attore toscano si confessa in un libro senza filtri, ripercorrendo il baratro delle dipendenze fino alla. L’uomo guasto, edito da PaperFIRST con prefazione di Luca Sommi, è il primo libro di Massimo Ceccherini. Primo in tutti i sensi: il primo che abbia scritto e, allo stesso tempo, uno dei primi — forse degli unici — che abbia davvero letto nel corso della sua vita. All’inizio di questo suo “librino” si vergogna. La poca dimestichezza con la lettura e il mancato diploma di terza media sono un trauma che si porta dietro da sempre: «Rimasi chiuso in casa un mese per la vergogna». Poi cambia prospettiva. Lo definisce «una specie di cura». Scrivere, dice, significa lottare direttamente con la “bestia”, quella forza oscura che più volte ha provato a sabotarlo. Ed è proprio la lotta con questa “bestia” uno dei protagonisti del libro. C’è la madre casalinga. C’è il padre imbianchino, che un giorno gli lascia una sola, potentissima lettera: «Soffriva del mio dramma alcolico». 🔗 Leggi su Novella2000.it

