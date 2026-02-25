Cecchini del weekend Sarajevo parte offesa
Il caso dei "cecchini del weekend" approderà oggi davanti al Consiglio comunale di Sarajevo, che dovrà decidere se concedere al sindaco, Samir Avdi?, la delega ad autorizzare l’avvocato milanese Nicola Brigida a rappresentare la capitale bosniaca come parte offesa nell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Alessandro Gobbis. Incarico che verrà svolto gratuitamente dal legale. Brigida e l’avvocato ed ex magistrato Guido Salvini stanno collaborando da tempo con lo scrittore Ezio Gavazzeni (autore di un libro in uscita a marzo) nella raccolta di informazioni sfociate negli esposti in Procura che hanno dato il via alle indagini su episodi avvenuti trent’anni fa, durante l’assedio di Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I cecchini del weekend a Sarajevo: “Donne e bimbi, cervi da cacciare”Durante l'assedio di Sarajevo negli anni '90, i cecchini del weekend operavano con una logica crudele, considerando le donne e i bambini come “cervi” da cacciare.
Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidioUn italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo.
Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta
Temi più discussi: 'Safari Sarajevo', la procura punta a sentire un testimone: Sparavano a donne, bambini e anziani; Guardare Sarajevo negli occhi tra memoria, cecchini e verità scomode; Cecchini del weekend, Sarajevo parte offesa; Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta anche un piemontese. Il suo bersaglio preferito? Le donne.
Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta anche un piemontese. Il suo bersaglio preferito? Le donneDall’esposto di Ezio Gavazzeni al documentario Sarajevo Safari: l’inchiesta riapre una delle ombre più nere degli anni Novanta ... giornalelavoce.it
Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta un quarto uomo: Preferiva sparare alle donneSpunta un nuovo sospettato nel caso dei cosiddetti Safari dell’orrore durante la guerra in Jugoslavia: è un uomo tra i 65 e i 70 anni, ex dipendente pubblico, residente in Piemonte, che per il ... tpi.it
Negli ultimi giorni si parla di nuovi indagati italiani nell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo: persone che, secondo gli inquirenti, pagavano per sparare su civili, donne, anziani, bambini, durante l’assedio degli anni ’90. - facebook.com facebook
Indagine sui “cecchini del weekend” di Sarajevo: ex camionista ottantenne davanti alla Procura x.com