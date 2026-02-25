Il caso dei "cecchini del weekend" approderà oggi davanti al Consiglio comunale di Sarajevo, che dovrà decidere se concedere al sindaco, Samir Avdi?, la delega ad autorizzare l’avvocato milanese Nicola Brigida a rappresentare la capitale bosniaca come parte offesa nell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Alessandro Gobbis. Incarico che verrà svolto gratuitamente dal legale. Brigida e l’avvocato ed ex magistrato Guido Salvini stanno collaborando da tempo con lo scrittore Ezio Gavazzeni (autore di un libro in uscita a marzo) nella raccolta di informazioni sfociate negli esposti in Procura che hanno dato il via alle indagini su episodi avvenuti trent’anni fa, durante l’assedio di Sarajevo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I cecchini del weekend a Sarajevo: “Donne e bimbi, cervi da cacciare”Durante l'assedio di Sarajevo negli anni '90, i cecchini del weekend operavano con una logica crudele, considerando le donne e i bambini come “cervi” da cacciare.

Cecchini del weekend a Sarajevo, la svolta: un italiano indagato per omicidioUn italiano è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini del weekend a Sarajevo.

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Temi più discussi: 'Safari Sarajevo', la procura punta a sentire un testimone: Sparavano a donne, bambini e anziani; Guardare Sarajevo negli occhi tra memoria, cecchini e verità scomode; Cecchini del weekend, Sarajevo parte offesa; Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta anche un piemontese. Il suo bersaglio preferito? Le donne.

Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta anche un piemontese. Il suo bersaglio preferito? Le donneDall’esposto di Ezio Gavazzeni al documentario Sarajevo Safari: l’inchiesta riapre una delle ombre più nere degli anni Novanta ... giornalelavoce.it

Cecchini del weekend a Sarajevo, spunta un quarto uomo: Preferiva sparare alle donneSpunta un nuovo sospettato nel caso dei cosiddetti Safari dell’orrore durante la guerra in Jugoslavia: è un uomo tra i 65 e i 70 anni, ex dipendente pubblico, residente in Piemonte, che per il ... tpi.it

Negli ultimi giorni si parla di nuovi indagati italiani nell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo: persone che, secondo gli inquirenti, pagavano per sparare su civili, donne, anziani, bambini, durante l’assedio degli anni ’90. - facebook.com facebook

Indagine sui “cecchini del weekend” di Sarajevo: ex camionista ottantenne davanti alla Procura x.com