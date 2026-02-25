C' è un po' di Torino anche al Festival di Sanremo | non solo Alba Parietti dal video di Levante alla citazione di Ditonellapiaga

C'è un po' di Torino anche all'Ariston e non solo quando si parla di Alba Parietti, regina indiscussa della platea. Presenza fissa tra le poltroncine rosse del teatro, si fa notare la conduttrice e attrice torinese, più volte inquadrata in prima fila, un posto d'onore storico tanto da scatenare l'ironia di qualcuno che, sui social, non lesina complimenti proclamandola “sindaca di Torino” in salsa sanremese. La quota “torinese” al Festival però filtra anche da altre figure di spicco sul palco stesso dell'Ariston, da Levante a Ditonellapiaga. Proprio Ditonellapiaga, all'anagrafe Margherita Carducci, è stata la prima artista a esibirsi nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026, aprendo di fatto la gara nella serata di martedì, 24 febbraio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

"Picco Parietti", "Sindaca di Torino, "Regina Madre", "Comunque la cosa fondamentale è aver riportato Alba Parietti in prima fila", "Lei è a casa. Siamo salvi": le reazioni social e quelle dell'inviata torinese sono tutte da ridere - facebook.com facebook