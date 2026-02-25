Cauet figlio di Julio Cesar | A 11 anni allenavo papà per i Mondiali La sera del triplete si mascherò e

Cauet, figlio di Julio Cesar, rivela che a 11 anni allenava suo padre per i Mondiali e che durante il triplete si mascherò. La sua passione per il calcio deriva dal passato familiare e si riflette nella scelta di giocare in difesa, preferendo ruoli più stabili rispetto al ruolo di portiere. Recentemente, si è unito al Messina, portando con sé l’eredità di famiglia. Cauet si impegna a seguire le orme del papà, ma con le proprie idee.

Cauet ha segnato il primo gol a San Siro un pomeriggio di 19 anni fa. Il piccolo è seduto in area di rigore tra le braccia di papà Julio Cesar. Ha la maglia nerazzurra con il 10 sulle spalle, qualcuno gli lancia un pallone. Lui inizia a correre, arriva davanti alla porta, con il sinistro fa gol e la curva esulta. “Ogni tanto riguardo quel video su Youtube, è un ricordo dolcissimo. Mi emoziono ancora. L’Inter conquistava il 15° scudetto, io avevo 5 anni e non vedevo l’ora di festeggiare insieme a mio padre”. Cauet Werner è il figlio dell’ex portiere brasiliano, oggi suo procuratore. Fa il calciatore, ma di mettere i guanti non ne ha mai voluto sapere: “Preferisco giocare in difesa, ho visto papà soffrire troppo tra i pali”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

