Cattura un falco e gli versa dentro al becco una bevanda alcolica poi posta il video su Youtube | arrestato

Ha preso una bevanda alcolica e l’ha versato dentro al becco di un falco. Un 25enne di Los Angeles, Cesar Gustavo Diaz, ha patteggiato dopo essere stato accusato per crudeltà verso gli animali: 45 giorni di carcere e 12 mesi di libertà. I fatti risalgono al giugno 2025 quando il 25enne ha catturato un esemplare giovane di falco di Cooper all’Amelia Mayberry Park di South Whittier, in California. Lo ha catturato e gli ha somministrato alcolici. Dopo averlo preso ha versato nel becco del volatile una bevanda alcolica, ha fatto un video e lo ha postato su Youtube. Oltre al carcere e alla libertà vigilata, per lui scatta il divieto di possedere animali per cinque anni, quello di possedere armi da fuoco per dieci anni e il pagamento di 220 dollari tra multe e spese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

