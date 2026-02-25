Catene di ristorazione rapida l' azienda ha inaugurato una serie di corsi su due attrezzature chiave

Lo scopo rendere più semplice l’accesso ai ricambi originali, ampliando lo stock disponibile nei propri magazzini, per velocizzare gli interventi di manutenzione programmata e di riparazione delle macchine Oem Il 17 e 18 febbraio Repa, azienda leader nella distribuzione di ricambi per apparecchiature per la ristorazione e la refrigerazione, macchine per il caffè e distributori automatici, ha inaugurato una serie di corsi sulle attrezzature degli Oem partner di Repa, dedicati ai centri assistenza tecnica. Focus del primo corso: le attrezzature di Welbilt Inc. in uso presso le catene di ristorazione rapida. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

