Catania pusher arrestato | così consegnava droga a domicilio con la fidanzata

Eseguito un arresto a Catania. Un giovane incensurato di 26 anni è stato fermato mentre trasportava diverse dosi di sostanze stupefacenti, pronte per essere consegnate ai clienti tramite un sistema di prenotazione e consegna a domicilio. Il controllo e la scoperta della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta in via Pietro Novelli, dove gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” hanno notato un’auto sospetta. A bordo si trovavano il 26enne catanese e la sua fidanzata. I poliziotti hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo di routine, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane durante la richiesta dei documenti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato uno zaino nascosto sotto il sedile del conducente. All’interno sono state rinvenute numerose bustine, involucri e piccoli contenitori contenenti diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish e wax. 🔗 Leggi su Virgilio.it

