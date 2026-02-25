Catania capitale della cultura 2028 domani le audizioni al ministero

Domani, alle 11.30, a Roma sono attese le audizioni per Catania, una tra le 10 città finaliste candidate al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2028”. Ogni città avrà l’opportunità di presentare il dossier alla Giuria in 60 minuti complessivi, di cui 30 minuti dedicati alla presentazione del progetto e 30 minuti per una sessione di domande. L’audizione si svolgerà nella Sala Spadolini della sede del ministero della Cultura e sarà trasmessa in diretta streaming con traduzione in Lingua italiana dei segni sul canale YouTube del ministero della Cultura per garantire la massima trasparenza e partecipazione. Interverrà per la presentazione il sindaco della Città Metropolitana Enrico Trantino, parteciperanno all’audizione il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e gli esponenti di importanti realtà cittadine che hanno collaborato alla progettazione del dossier. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche:

Capitale della Cultura 2028, convocate le audizioni per le città finaliste: c'è anche Catania

Alatri verso le audizioni finali per Capitale Italiana della Cultura 2028

Temi più discussi: Giovani, imprese e meraviglia: la visione di Catania Capitale della cultura; Catania capitale della cultura 2028; Catania Book Festival 2026, Dei Pieri: Trasformare la cultura in infrastruttura permanente e accessibile a tutti; Sarzana punta a diventare Capitale della cultura 2028.

Giovani, imprese e meraviglia: la visione di Catania Capitale della culturaDomani è il giorno dell'audizione a Roma. Il punto con Paolo Della Sega che insieme con il Comune e gli altri partner ha lavorato al progetto ... lasicilia.it

Capitale italiana della Cultura 2028, da domani le audizioni: ecco le città finalisteLeggi su Sky TG24 l'articolo Capitale italiana della Cultura 2028, da domani le audizioni: ecco le città finaliste ... tg24.sky.it

Dal 15 al 17 gennaio 2026, Catania si è trasformata in una vera e propria capitale della diplomazia giovanile, accogliendo l'evento IMUN, Italian Model United Nations, una delle più significative simulazioni delle Nazioni Unite dedicate agli studenti delle Scuol - facebook.com facebook