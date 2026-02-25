Caso Epstein Gates si è assunto responsabilità E ha ammesso relazione con due donne

(Adnkronos) – Bill Gates "si è assunto la responsabilità per le sue azioni" in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con lo staff della sua Fondazione. "Bill ha parlato in modo onesto, affrontando molte questioni nello specifico", ha reso noto la Gates Foundation in una nota. Secondo il Wall Street. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

