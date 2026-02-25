Caso dossieraggi la contro relazione delle opposizioni smaschera una guerra tutta interna alla destra

Le opposizioni hanno firmato una contro-relazione che smaschera una lotta di potere all’interno della destra. La maggioranza ha approvato la relazione di Colosimo sulla vicenda dei dossieraggi e di Striano, ma le opposizioni hanno deciso di opporsi con fermezza. La loro contro-relazione rivela tensioni nascoste e scontri tra fazioni di un fronte politico. Questo gesto mette in evidenza le divisioni interne e le dinamiche di potere che si giocano nel cuore della destra.

La maggioranza vota la relazione Colosimo sulla vicenda "dossieraggiStriano", ma le opposizioni fanno muro e firmano insieme una contro-relazione che smaschera la guerra di potere, tutta interna alla destra. Nella contro-relazione firmata insieme dai rappresentanti di Pd, 5Stelle, AVS e Misto viene prima di tutto denunciato l'utilizzo strumentale della Commissione parlamentare di inchiesta, ridotta ormai a "maglio" buono per colpire chiunque venga considerato un avversario, a cominciare dalla magistratura procedente di Roma e di Perugia, indistintamente dipinta come inetta se non addirittura complice del perverso meccanismo.