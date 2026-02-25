Caso Domenico | gli ispettori del Ministero analizzano le procedure del nosocomio di Bolzano

Caso Domenico: ispettori del Ministero a Bolzano per esaminare documenti e audire il personale. Si indaga su falle nel trasporto del cuore. Le indagini ministeriali per fare luce sulla tragica scomparsa del piccolo Domenico entrano in una fase cruciale. Una delegazione di ispettori, inviata direttamente dal Ministero della Salute, si è insediata presso la struttura ospedaliera di Bolzano con l'obiettivo di esaminare minuziosamente ogni passaggio del protocollo seguito durante il prelievo dell'organo poi trasferito a Napoli. Il team di esperti è giunto nel presidio sanitario nel primo pomeriggio per avviare una ricostruzione cronologica e tecnica di quanto accaduto lo scorso dicembre. Al centro dell'audit non c'è solo la verifica dei documenti clinici, ma un vero e proprio esame della catena di comando e logistica che ha portato al trasporto del cuore destinato a Domenico. 🔗 Leggi su 2anews.it

