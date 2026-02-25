Caso Cinturrino Beppe Sala | C' è stata molta omertà nei suoi colleghi

Il sindaco di Milano è intervenuto sul caso del poliziotto che ha sparato e ucciso un Abderrahim Mansouri fuori dal bosco dello spaccio “C’è stata molta omertà nei suoi colleghi, capisco che è difficile però la prima riflessione è che quando si vedono comportamenti a tutti i livelli che sono impropri, bisogna avere il coraggio di denunciare prima che sia troppo tardi. Questo vale sempre. Di fronte a comportamenti impropri bisogna denunciare. Per quanto riguarda il fatto in sé, io non faccio di tutta l’erba un fascio, non lo farò mai e non l'ho mai fatto”. È quanto ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito all'arresto di Carmelo Cinturrino, l'agente di polizia che ha ucciso Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nell’area del bosco di Rogoredo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

