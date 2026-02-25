Case isole e magazzini vicino alle basi Nato | la rete segreta di Mosca pronta al sabotaggio

La Russia ha acquistato proprietà vicino a basi Nato e magazzini militari, motivata dalla volontà di preparare azioni di sabotaggio. In particolare, ha comprato case e isole in diversi Paesi europei, alcuni a pochi chilometri da installazioni strategiche. Questa rete di immobili sensibili consente di monitorare e potenzialmente ostacolare le operazioni militari alleate. Le autorità stanno analizzando attentamente ogni possibile minaccia proveniente da queste proprietà.

© Ilgiornale.it - Case, isole e magazzini vicino alle basi Nato: la rete segreta di Mosca pronta al sabotaggio

La Russia ha comprato proprietà sensibili vicino a siti militari e civili in oltre una dozzina di Paesi dell’Europa occidentale che potrebbero servire per lanciare una campagna coordinata di sabotaggi. Il nuovo allarme sui piani ostili di Mosca è stato confermato al Daily Telegraph da funzionari, ex e ancora in servizio, di tre intelligence del Vecchio Continente. Una notizia che arriva nelle stesse ore in cui la guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno e i negoziati diplomatici mediati dagli Stati Uniti tardano a produrre risultati concreti. I siti in Europa acquistati dal Cremlino, riporta il quotidiano britannico, sarebbero stati trasformati dalle spie russe in una rete di “cavalli di Troia”, pronti all’uso per un’escalation della guerra ibrida contro l’Occidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it La Russia rafforza il fronte nord, nuove basi al confine con la Finlandia: così Mosca mette pressione alla NatoLa Russia sta rafforzando le sue posizioni lungo il confine con la Finlandia. "Mosca può invaderci per proteggere le basi nucleari": allarme della Norvegia lungo i confini NatoLa Norvegia apre l’allarme, il generale Kristoffersen avverte che la Russia potrebbe invadere il paese per proteggere le sue basi nucleari nell’estremo Nord. Argomenti discussi: Case, isole e magazzini vicino alle basi Nato: la rete segreta di Mosca pronta al sabotaggio; Notizie degne del migliore sceneggiatore di James Bond: la Russia acquisisce proprietà vicino alle basi militari in tutta l'Europa occidentale (C. Meier). La Russia sta comprando case vicino alle basi militari e su isole in Europa, i «cavalli di troia» della guerra ibridaGli agenti russi stanno acquistando sempre più immobili residenziali e commerciali in tutta Europa, vicino a basi militari, porti e infrastrutture critiche, suscitando preoccupazioni tra ... ilmessaggero.it Isole Eolie, boom di case e ville in vendita: effetto della pandemiaÈ evidente l’effetto della pandemia da Covid-19 che ha inciso in molti luoghi simbolo delle località turistiche italiane ed estere. Un dato che fa riflettere in questo senso. In vendita alle Eolie ci ... corriere.it Affittacamere, B&b, case a tempo: residenti in fuga, i quartieri storici diventano isole felici del turismo a 4 stelle I vecchi appartamenti malsani trasformati in room di lusso da sold out: il business degli affitti brevi esploso nel 2015 ha stravolto il mercato immobilia - facebook.com facebook