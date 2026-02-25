CascinaOltre sulla realizzazione della piscina riabilitativa dell' Istituto Remaggi

Venerdì 20 febbraio, nella sala consiliare, l'Istituto Remaggi, tramite il suo presidente ed il suo cda, ha presentato il progetto per la realizzazione di una piscina terapeutica riabilitativa sia per gli ospiti della struttura che per soggetti esterni."Come CascinaOltre - dice Mariacristina Magretti - siamo orgogliosi di aver sempre stimolato e seguito la buona amministrazione della RSA Remaggi, per tramite della consigliera Sabrina Casarosa, espressione della nostra parte politica. Per noi rappresenta un vero esempio di come competenze e risorse si esprimano nella gestione della cosa pubblica al servizio dei cittadini. La piscina terapeutica, che sarà realizzata all'interno del parco verde contiguo alla rsa, sarà un grande punto d'incontro tra un servizio sociosanitario, che manca sul territorio, l'aspetto ecocompatibile dell'opera ed un esempio virtuoso di spesa pubblica in un periodo di enormi sprechi a partire da quelli compiuti dal governo nazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

