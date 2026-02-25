Casalmoro sfrattato da casa si toglie la vita | la disperazione di un 56enne bresciano

Casalmoro (Mantova), 25 febbraio 2026 – Tragedia nel Mantovano: un uomo si è tolto la vita proprio nella casa che avrebbe dovuto lasciare. Un 56enne bresciano è stato ritrovato morto, questa mattina alle 11, a Casalmoro da un ufficiale giudiziario chiamato a eseguire uno sfratto esecutivo in un’abitazione del paese. La visita di oggi era collegata a due precedenti tentativi di sfratto per morosità il 29 ottobre e il 29 gennaio. Una situazione di difficoltà economica che l'operaio 56enne non ha retto e che lo ha gettato nella disperazione. Quando l’ufficiale giudiziario è arrivato all’abitazione ha trovato la porta principale aperta ed è entrato. Dentro c’era il corpo senza vita dell’inquilino, suicida. L’ufficiale giudiziario ha immediatamente chiamato i carabinieri di Castel Goffredo e i militari sono arrivati sul posto insieme a personale del Nucleo operativo e radiomobile di Castiglione delle Stiviere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

