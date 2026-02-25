Casali del Manco stende Mongrassano | 10-5 tripletta di Salatino

La vittoria della Casali del Manco contro Mongrassano deriva dalla tripletta di Salatino, che ha deciso la partita. La squadra di casa ha dominato nel primo tempo, segnando tre reti rapide. Mongrassano ha tentato una rimonta, ma non ha trovato il pareggio. La partita si è conclusa con un risultato di 10-5, mantenendo la vetta ancora lontana per entrambe. La fase regolare prosegue con molte sorprese.

Colpaccio della Pol. Casali del Manco, il Mongrassano rallenta ma la vetta è ancora lontana La Futsal Premier League continua a riservare colpi di scena. La Pol. Casali del Manco ha compiuto un'impresa in trasferta, sconfiggendo il Mongrassano per 10-5. La tripletta di Salatino, insieme alle reti di Leonetti e D'Ippolito, ha spento le speranze degli ospiti, che vedono il loro vantaggio in classifica ridursi. La partita, giocata con ritmo incalzante, ha i padroni di casa rispondere con una tripletta di Curr e una doppietta di Cipolla, ma non è bastato per evitare la sconfitta. La vittoria della Pol.