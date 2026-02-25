casa under 36 stop agli sconti fiscali

Nel 2026 il bonus casa under 36 continua a rappresentare un punto di riferimento per i giovani che intendono acquistare l’abitazione principale. La misura, prorogata fino al 31 dicembre 2027, si presenta però in una versione ridimensionata rispetto alla fase iniziale, a seguito delle modifiche entrate in vigore dal 2025. Fino al 31 dicembre 2024 il pacchetto agevolativo era infatti più ampio e prevedeva vantaggi fiscali significativi. Tra questi rientravano l’azzeramento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa, la riduzione del 50% dei compensi notarili e, per gli atti soggetti a IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta versata, utilizzabile in compensazione o in diminuzione dell’IRPEF. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

