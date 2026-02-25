Carta d’identità cartacea non più valida | aperture straordinarie degli uffici per la sostituzione

Dal 3 agosto, come si sa, la carta d’identità cartacea non è più valida. Per questo il Comune di Formia, facendo riferimento alle circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici – relative alla sostituzione delle carte d’identità rilasciate su supporto cartaceo con il nuovo documento elettronico, ha messo a punto un piano straordinario di apertura degli uffici Anagrafe. L’iniziativa è dedicata esclusivamente alla sostituzione delle vecchie carte d’identità cartacee con la nuova Cie. A partire dal 25 febbraio e fino al 27 marzo, gli uffici anagrafici osserveranno il seguente orario di apertura pomeridiana straordinaria:- lunedì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30- mercoledì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30- venerdì: dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

