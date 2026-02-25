Carpineto Romano festa per il nuovo stadio con il Ministro Abodi

Il ministro Abodi ha partecipato alla festa per il nuovo stadio a Carpineto Romano, un evento che ha coinvolto l’intera comunità. La causa è il completamento di un impianto sportivo da tempo desiderato dai residenti. Durante la cerimonia, sono stati presentati i lavori e i dettagli tecnici dell’opera, che rappresenta un punto di svolta per la zona. La giornata ha attirato molti cittadini e rappresentanti locali, creando un momento di grande partecipazione.

Una giornata che resterà negli annali della comunità lepina. Non solo per il taglio del nastro di un'opera attesa da tempo, ma per la presenza delle massime istituzioni che certifica l'attenzione dello Stato anche verso i territori di provincia. Nelle ore scorse Carpineto Romano ha inaugurato il suo stadio comunale completamente rinnovato. A celebrare l'evento, al fianco del Sindaco Stefano Cacciotti e del Vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, è arrivato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Una visita dal forte valore simbolico: erano decenni, infatti, che un Ministro della Repubblica non presenziava ufficialmente nel comune lepino.