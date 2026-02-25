Carolyn Bessette | soft make-up red lips e un delicato biondo burro definiscono la sua estetica così attuale oggi

Carolyn Bessette ha influenzato lo stile di oggi con il suo trucco leggero, labbra rosse e capelli biondo burro, che ancora ispirano molte donne. La sua eleganza semplice e raffinata, tipica degli anni Novanta, continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un look naturale e sofisticato. La sua immagine, così attuale, ha lasciato un segno duraturo nel mondo della moda e della bellezza. Sono in molti a riproporre oggi le sue scelte di stile.

Di quei ritratti, pubblicati e poi rimossi, è stato detto di tutto, alzando un polverone mediatico sulla scarsa aderenza stilistica ed estetica alla realtà dei personaggi, in particolare di Carolyn, tale da far crescere il timore che nella serie non sarebbero stati rispettati a menadito il suo stile e la sua estetica. Insomma, una violazione di elementi ritenuti sacri. «Carolyn Bessette è chiaramente una figura religiosa, lei stessa è religione» ha affermato il regista tempo fa a Variety consapevole di aver toccato un nervo scoperto con questo progetto, ma tranquillizzando il pubblico che quegli scatti erano solo prove di luci e colori, e che sullo schermo (sono usciti da poco i primi tre episodi su Disney+ e ogni venerdì vine rilasciata un'altra puntata) sarebbe stata data giustizia all'immagine di Carolyn.