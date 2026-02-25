Carnevale a rischio | 300 kg di dolci sequestrati e 15mila euro

I controlli dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno scoperto 300 chili di dolci irregolari durante il Carnevale, causando il sequestro di merce e sanzioni per oltre 15mila euro. Le ispezioni hanno coinvolto diverse pasticcerie e panifici, che hanno tentato di vendere prodotti non conformi alle norme di sicurezza alimentare. L’operazione mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire pratiche illecite nel settore dolciario.

Un’azione mirata durante il Carnevale. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno intensificato i controlli nel territorio emiliano, con un’operazione che ha portato al sequestro di 300 chili di dolci irregolari e a sanzioni per oltre 15mila euro comminate a pasticcerie e panifici. L’attività, svolta in concomitanza con l’aumento della produzione dei tipici dolci di Carnevale, ha coinvolto le province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia. L’intervento più significativo è avvenuto in una pasticceria della città ducale, dove i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie: ragnatele sulle pareti, necessità di tinteggiatura e la presenza di materiale non attinente nel deposito alimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Caivano, pasticceria da incubo: 300 kg di dolci in cattivo stato e furto di energia da 100mila euroA Caivano, un bar pasticceria è stato chiuso dopo un intervento congiunto di Carabinieri, Enel e Asl Napoli 2 Nord, che ha rivelato gravi irregolarità igienico-sanitarie e un furto di energia elettrica da circa 100 mila euro.

I Nas di Parma sequestrano 300 kg di dolci irregolari e comminano multeI NAS di Parma hanno sequestrato 300 kg di dolci irregolari, dopo aver scoperto che venivano prodotti senza rispettare le norme igieniche.