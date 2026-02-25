Carmelo Cinturrino | Ho sbagliato chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa

Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver sbagliato e di aver tradito la fiducia delle forze dell'ordine. La causa è un episodio in cui si è comportato in modo scorretto, riconoscendo pubblicamente gli errori commessi. Ha dichiarato di aver fallito nel suo ruolo e di voler chiedere scusa a chi indossa la divisa. La sua ammissione segue recenti comportamenti che hanno suscitato reazioni tra gli appartenenti alle forze di polizia.

Le parole dell'agente originario di Alì Terme fermato per aver sparato e ucciso un pusher a Rogoredo sono state riportate dal suo legale. Salta la raccolta fondi per pagare il suo avvocato “Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”. Sono le parole pronunciate da Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia originario di Alì Terme, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto nel boschetto di Rogoredo, a Milano. A riferirle è stato il suo avvocato, Piero Porciani, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo svolto nel carcere di San Vittore davanti al giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa" | La compagna: "Se ha sbagliato pagherà"Rogoredo, Cinturrino ha ammesso di aver sbagliato dopo aver fatto un gesto fuori luogo davanti a colleghi e cittadini.

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Il giro di spaccio Carnevale". Così avrebbe risposto Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato di aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio al boschett x.com