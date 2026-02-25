Carmelo Cinturrino girava col martello lo chiamavano Thor | ordinata la destituzione prima del processo

Carmelo Cinturrino, soprannominato ‘Thor’ dai colleghi, portava sempre con sé un martello, motivando la sua destituzione prima di qualsiasi processo. La decisione deriva dal suo comportamento, che ha suscitato preoccupazione tra i colleghi, che lo avevano più volte avvicinato per chiedergli di lasciare l’arma. La misura è stata presa immediatamente, senza attendere ulteriori verifiche. Ora si aspetta l’esito dei procedimenti disciplinari in corso.

il capo della polizia Vittorio Pisani, parlando al Corriere, ha detto di aver ordinato al questore di Milano la nomina del funzionario istruttore per il procedimento disciplinare volto alla destituzione di Cinturrino I colleghi usavano chiamarlo ‘Thor’, come il dio del tuono, perché pare girasse sempre con un martello in mano. Sono sempre più numerose le testimonianze, le voci, che emergono man mano che si indaga sulla figura di Carmelo Cinturrino, il poliziotto finito in manette perché accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio a Rogoredo, e di aver collocato sul luogo del delitto una pistola a salve raccontando di aver visto il 28enne puntarla contro di lui. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Arresto Carmelo Cinturrino, poliziotto 41enne chiamato “Thor”, girava con martello in boschetto Rogoredo, conosciuto anche come “Luca”Carmelo Cinturrino, assistente capo di 41 anni noto come “Thor”, è stato arrestato dopo aver sorpreso un uomo nel boschetto di Rogoredo con un martello in mano.

Un poliziotto, Carmelo Cinturrino, è stato fermato con un'accusa gravissima: omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher ventottenne Abderrahim Mansouri con un colpo di pistola in testa. La notizia del fermo, diffusa la mattina del 23 febbraio, a quas - facebook.com facebook

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Il giro di spaccio Carnevale". Così avrebbe risposto Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato di aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio al boschett x.com