Carmelo Cinturrino e i 5 mila euro in contanti trovati in casa | Mi servono per difendermi

Carmelo Cinturrino ha ammesso di possedere 5 mila euro in contanti trovati nella sua casa, sostenendo che gli servono per difendersi. La scoperta di quei soldi ha portato a ulteriori verifiche sulle sue motivazioni. La sua testimonianza chiarisce le ragioni dietro il possesso di quella somma. La polizia ha continuato le indagini sulla sua posizione, concentrandosi sulle sue dichiarazioni. La vicenda si sviluppa con nuovi dettagli sulla sua presenza in quella abitazione.

Nella sua confessione Carmelo Cinturrino ha confermato la ricostruzione degli inquirenti sull’ omicidio di Abderrahim Mansouri. Ha «chiesto scusa a tutti quelli che si sono fidati di lui» e per «aver sporcato la divisa». Ma ha negato di aver preso soldi e droga dai pusher di Rogoredo: «Io sono pulito, non uso droghe e non ho mai fatto cose illegali». Nella sua casa di Carpiano in provincia di Pavia però gli inquirenti hanno trovato e sequestrato la somma di 5 mila euro. Che lui ha detto di «essersi fatto prestare in questi giorni per sostenere le spese legali». L’assistente capo 41enne sarà sottoposto anche all’esame del capello. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Inchiesta Saint Vincent, trovati 130mila euro in contanti in casa dell’amica di Aldo Spinelli

Pizzicato con diverse dosi di cocaina, nella casa trovati seimila euro in contanti: arrestato un uomoDurante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e Manfreda hanno arrestato un uomo di origine albanese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e seimila euro in contanti.

Temi più discussi: Carmelo Cinturrino: Ho sbagliato, dovevo fare rispettare la legge. Chiedo scusa ai poliziotti. Un collega: Taglieggiava un disabile; 1mattina News - Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Rogoredo - Video; La pistola comparsa dal nulla: così è crollata la verità del poliziotto Cinturrino (il Luca di Rogoredo); Carmelo Cinturrino, chi è il poliziotto fermato per l’omicidio di Rogoredo: nome in codice Luca.

Carmelo Cinturrino e i 5 mila euro in contanti trovati in casa: «Mi servono per difendermi»Il poliziotto accusato dell'omicidio di Rogoredo dice di non usare droga e di non aver mai fatto cose illegali. Sarà sottoposto al test del capello. La compagna Valeria: «Se ne sono accorti soli adess ... open.online

Carmelo Cinturrino fermato per l'omicidio di Rogoredo, la confessione nell'interrogatorio: Ho perso la testaI poliziotto Carmelo Cinturrino, coinvolto nell'omicidio di Rogoredo, si è scusato con i colleghi per il suo comportamento ammettendo di aver sbagliato ... virgilio.it

Un poliziotto, Carmelo Cinturrino, è stato fermato con un'accusa gravissima: omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher ventottenne Abderrahim Mansouri con un colpo di pistola in testa. La notizia del fermo, diffusa la mattina del 23 febbraio, a quas - facebook.com facebook

"Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa. Il giro di spaccio Carnevale". Così avrebbe risposto Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia accusato di aver sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio al boschett x.com