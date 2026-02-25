Carlo Conti hai perso un’occasione Invece della Tigre della Malesia potevi avere il Gatto della Versilia | il ‘rimprovero’ di Giorgio Panariello – VIDEO

“Ciao Carlo, ma che è successo con Leonardo (Pieraccioni, ndr)? Mi ha telefonato, tutto risentito”. Inizia così il video che Giorgio Panariello posta sui social poche ore prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Nessun attrito con gli amici di una vita, Panariello e Leonardo Pieraccioni. Semplicemente una presa in gira bonaria per fare l’in bocca al lupo al presentatore. “Dice eh, Calimero (che saresti te, Conti, ndr) l’anno scorso ha invitato Topo Gigio, quest’anno Sandokan (riferito a Can Yaman, ndr), poi chiamerà Peppa Pig, Spongebob. Dice per chi c’ha preso? Per la banda Bassotti? Giustamente, ha anche ragione” prosegue Panariello. Le parole di Giorgio Panariello. La clip continua così: “Peccato, peccato perché io ero già pronto. Avevo già affittato il costume di Zorro, ero già pronto tutto vestito da Zorro. Venivo lì, io facevo Zorro, Leonardo faceva Bernardo, stava da una parte zitto e avevamo risolto la faccenda e veniva un seratone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Panariello a Carlo Conti: “Invece della Tigre della Malesia, potevi avere il Gatto della Versilia”Panariello ha commentato scherzosamente a Carlo Conti, criticando la scelta della Tigre della Malesia come mascotte del Festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Sandokan torna di attualità: la leggenda della Tigre della Malesia in libreria con Gallucci Editore

Temi più discussi: Sanremo 2026, Francesca Vaccaro: la moglie fashion designer di Carlo Conti; Panariello a Carlo Conti: Invece della Tigre della Malesia potevi avere il Gatto della Versilia; Laura Pausini fa il suo ingresso al fianco di Carlo Conti: Sono molto felice; Sanremo 2026, i bozzetti dei look di Conti, Pausini e Fogliati: la sfida della moda all'Ariston.

Festival di Sanremo, Carlo Conti e il noto disturbatoreSanremo, Carlo Conti ha annunciato la diretta al TG1 e alle sue spalle è intervenuto il noto disturbatore Gabriele Paolini con un commento bizzarro. notizie.it

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatoriLa prima serata del Festival raccoglie 9,6 milioni di spettatori e il 58% di share: tre milioni in meno rispetto al 2025. Un calo previsto alla vigilia, ma che segna un netto distacco dai record recen ... msn.com

“Felicemente single”, “Io felicemente sposato”: Achille Lauro e Carlo Conti, il siparietto all’Ariston - facebook.com facebook

Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All'esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori x.com